«Мы уничтожим всех». ATF — о планах Team Yandex после победы на PGL Wallachia 9

Оффлейнер Team Yandex Аммар ATF аль-Ассаф поделился эмоциями после победы на PGL Wallachia Season 9 по Dota 2. Команда разгромила NAVI в гранд-финале со счётом 3:0.

Аль-Ассаф заявил, что намерен превзойти рекорд побед, установленный в составе Falcons, и обратился к командам, не участвовавшим в турнире.

Надеюсь, что все турниры не будут проблемой для команды — мы просто уничтожим всех, а я побью наш рекорд в Falcons уже в Team Yandex. Мы будем ещё лучше.

Весной 2026 года Falcons с ATF в составе побили рекорд Alliance по количеству матчей в одном составе — достижение, которое чемпионы The International 2013 удерживали с 2016 года. Для самого ATF победа на PGL Wallachia 9 стала первым трофеем в составе Team Yandex. Турнир прошёл с 19 по 27 сентября в Бухаресте с призовым фондом $ 1 млн.