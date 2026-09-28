По данным Kinobusiness, фильм «Девятая планета» с Юрой Борисовым возглавил кинопрокат России за уикенд. За минувшие выходные лента собрала 133,6 млн рублей.

За ней идут «Вышка 2», собравшая 99 млн рублей, и «Как Иван в сказку попал», который собрал 92,8 млн рублей.

Сюжет фильма расскажет историю автомеханика Димы, который после несчастного случая вдруг вспоминает о службе на другой планете и своей возлюбленной Полине. Ему никто не верит, но когда парень встречает девушку из своих видений, решает докопаться до истины.

Вместе с Борисовым в картине также сыграли Алексей Серебряков («Левиафан»), Ирина Старшенбаум («Огниво»), Константин Белошапка («Гранд») и Максим Емельянов («Лётчик»). Режиссёром выступил Николай Рыбников («Трудные подростки»).