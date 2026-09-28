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Фильм «Надежда» выйдет в онлайне 13 октября

Фильм «Надежда» выйдет в онлайне 13 октября
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Цифровая премьера фильма «Надежда», который успел наделать шуму в прокате, состоится 13 октября. Это случится примерно через месяц после выхода картины в кинотетральном прокате.

Лента рассказывает историю небольшого корейского городка, где начинают происходить таинственные события. Однажды охотники находят изувеченные трупы животных, после чего они снаряжают экспедицию в лес, чтобы найти виновника, которым оказывается неведомое существо.

Режиссёром ленты выступил На Хон-джин («Вопль»). Главные роли в боевике сыграли Хван Джон Мин и Чон Хо Ён («Игра в кальмара») вместе с Майклом Фассбендером («12 лет рабства») и Алисией Викандер («Агенты А.Н.К.Л.»).

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