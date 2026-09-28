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Роберт Паттинсон рассказал о важной импровизации на съёмках «Бэтмена»

Роберт Паттинсон рассказал о важной импровизации на съёмках «Бэтмена»
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Роберт Паттинсон рассказал о моменте на съёмках «Бэтмена», когда Тёмный рыцарь произносит фразу про возмездие. Как оказалось, в первоначальной задумке она звучала при других обстоятельствах.

Эта сцена была такой: я выхожу, они спрашивают: «Кто ты?» Тогда говорю: «Я — возмездие», а потом избиваю всех, и я подумал чуть иначе. Нет, даже отвечать не стоит… Сначала избиваю всех, только потом произношу эту фразу, когда лишь один остаётся в сознании.

«Бэтмен 2» выйдет в мировом прокате 18 февраля 2028 года. События ленты развернутся спустя несколько недель после финала первой части — ближе к Рождеству.

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