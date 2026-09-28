Режиссёр «Оборотня» Роберт Эггерс рассказал о важности исторической достоверности

Роберт Эггерс, снявший «Носферату», рассказал о любопытной детали своего нового фильма «Оборотень». Речь идёт про историческую достоверность.

Режиссёр рассказал, что в ленте лишь у персонажа Уиллема Дефо на одежде есть пуговицы, потому что на то время он был единственным, кто мог себе их позволить.

Вы, ребята, не знаете, что у персонажа Уиллема правильное количество пуговиц. Но вы можете заметить, что он единственный человек с пуговицами, потому что он единственный, кто может их себе позволить.

Действие картины развернётся в Британии XIII века. По сюжету загадочное существо нападает на жителей сразу нескольких деревень и держит их в страхе. Пока количество смертей растёт, суеверия и мифы становятся всё более реальными. Главным героем выступит фермер, который страдает от страшного проклятия и хочет найти спасение через любовь.

Премьера за рубежом состоится 25 декабря.