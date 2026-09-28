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Том Холланд рассказал, какой момент из комиксов мечтает воссоздать в роли Человека-паука

Том Холланд рассказал, какой момент из комиксов мечтает воссоздать в роли Человека-паука
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Том Холланд, играющий Человека-паука, рассказал, какой конкретно момент из комиксов мечтает воссоздать на большом экране. Речь про фрагмент из арки 21-го номера Ultimate Spider-Man.

В нём Человек-паук с одного удара нокаутирует Крейвена-охотника. Этот момент сильно запомнился Холланду, и он часто вспоминает о нём и думает, когда подобное можно будет воплотить в кино. Вероятно, не раньше чем тогда, когда Крейвен выступит злодеем.

Я больше всего проникся этой серией комиксов и именно из неё черпал наибольшее вдохновение.

Фрагмент из комиксов Marvel

Фото: Marvel Comics

«Новый день» — четвёртый фильм о Пауке в исполнении Тома Холланда. Пятый наверняка будет, но через несколько лет.

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