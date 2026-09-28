Режиссёр ленты «Годзилла: Минус ноль» объяснил взрослый возрастной рейтинг фильма

Такаси Ямадзаки, снявший картину «Годзилла: Минус ноль», объяснил, почему у фильма взрослый возрастной рейтинг, как это стало известно ранее.

По словам постановщика, в ленте есть определённые сцены, которые были очень важны, поэтому вырезать их Ямадзаки не захотел.

Были определённые сцены, которые как режиссёру для меня были важны. Цензурировать их или вырезать — не вариант.

События картины развернутся в 1949 году, через два года после финала «Минус один». Лента расскажет историю выживших героев после того, как Токио атаковал гигантский монстр. Его новая цель — уничтожить Нью-Йорк.

«Годзилла: Минус один» вышел в 2023 году и рассказывает о нападении популярного монстра на послевоенную Японию. По итогам проката лента заработала $ 115 млн, получив в основном восторженные отзывы от зрителей и критиков. Картина также заработала «Оскар» за лучшие визуальные эффекты.