Появился новый постер фильма «Мстители: Судный день» с Доктором Думом

Disney продолжает рекламировать фильм «Мстители: Судный день». На новом постере, который опубликовала компания, можно увидеть Доктора Дума.

Новый постер фильма «Мстители: Судный день»

Фото: Disney

Сюжет расскажет, как Мстители, Люди Икс, Фантастическая четвёрка, вакандцы и новые Мстители объединяются, чтобы противостоять Доктору Думу — одновременно выдающемуся учёному и величайшему чёрному магу вселенной комиксов Marvel. Злодея сыграет Роберт Дауни-младший, который раньше исполнял роль Железного человека.

Лента «Мстители: Судный день» выйдет в мировом прокате 18 декабря 2026 года. В один день с третьей частью «Дюны».