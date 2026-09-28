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Кристен Стюарт и Вагнер Моура сыграют в новом фильме режиссёра «Кремлёвского волшебника»

Кристен Стюарт и Вагнер Моура сыграют в новом фильме режиссёра «Кремлёвского волшебника»
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По данным СМИ, Кристен Стюарт, известная по «Сумеркам», и Вагнер Моура, сыгравший в «Секретном агенте», сыграют вместе в фильме «Мир духов».

Стюарт сыграет Аду, молодую женщину, страдающую от призраков и обладающую даром ясновидения, которая начинает получать таинственные видения. Других подробностей истории картины «Мир духов» на данный момент нет.

Режиссёром ленты выступает Оливье Ассайаса, снявший «Кремлёвского волшебника», «Персонального покупателя» и другие картины. В актёрский состав также вошли Вики Крипс, Нильс Шнайдер, Райли Кио.

Съёмки картины намечены на февраль 2027 года, точной даты пока нет.

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