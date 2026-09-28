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Боевик «Сердце зверя» с Брэдом Питтом собрал в прокате уже $ 50 млн

Боевик «Сердце зверя» с Брэдом Питтом собрал в прокате уже $ 50 млн
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По итогам первого уикенда боевик «Сердце зверя» с Брэдом Питтом в главной роли собрал в мировом прокате $ 50 млн. Бюджет картины, напомним, составил $ 80 млн, так что у неё есть все шансы окупиться и даже что-то заработать.

Картина рассказывает о бывшем солдате армейского спецназа Джеймсе и его боевой собаке по кличке Один. Они разбились на самолёте, теперь герою предстоит выжить в суровой пустыне Аляски, полагаясь на своего питомца.

Главную роль в картине исполнил Брэд Питт («Однажды в… Голливуде»). Вместе с ним в фильме сыграли Дж. К. Симмонс («Одержимость»), Анна Лэмб («Настоящий детектив») и другие артисты. Режиссёром выступил Дэвид Эйер — автор ленты «Пчеловод». Он также уже работал с Питтом над военной драмой «Ярость».

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