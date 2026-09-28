Шестой сезон сериала «Папины дочки. Новые» стартует 19 октября

СТС и START объявили, что шестой сезон сериала «Папины дочки. Новые» начнёт выходить 19 октября. Вместе с этим появились фото со съёмок продолжения картины.

Фото со съёмок шестого сезона сериала «Папины дочки. Новые»

Фото: START, СТС

Фото: START, СТС

Фото: START, СТС

Фото: START, СТС

Фото: START, СТС

Фото: START, СТС

По сюжету нового сезона Даша, случайно обнаружив в автодоме свою соперницу, психолога Татьяну, наедине с Веником, сгоряча соглашается на работу во Владивостоке. Внезапное решение Даши вызывает ужас у Веника, который не знает, как её остановить. Тем временем Лиза меняется местами с Дианой, Соня подозревает Игоря в измене, а Арина исполняет заветную мечту олигарха Федотова.

В актёрском составе продолжения числятся певица Люся Чеботина и Никита Кологривый. Они сыграют в шестом сезоне самих себя.