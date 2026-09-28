«Вы дико плохо играете». ATF отказал Team Liquid ради перехода в Team Yandex в Dota 2

Тренер Team Liquid Уильям Blitz Ли рассказал, что оффлейнер Аммар ATF аль-Ассаф отклонил предложение организации перед стартом нового сезона по Dota 2. Иорданец изначально отдавал предпочтение Team Yandex.

По словам Blitz, переговоры с ATF длились несколько часов ещё во время The International 2026, однако игрок был непреклонен — он считал разрыв между командами слишком большим.

Мы часа три просто сидели и обсуждали всё подряд. И в какой-то момент он сказал: «Если Team Yandex сделает мне предложение, я его приму. Вы всё равно не сможете перебить Team Yandex». Я ему: «Мы буквально обыграли её на этом турнире». А он: «Нет, вы, ребята, просто дико плохо играете». Я такой: «Ладно. Делай как знаешь, король».

После отказа ATF Liquid рассмотрела кандидатуры Висперa и Ws, а в итоге подписала Адриана Wisper Доблеса. ATF перешёл в Team Yandex, где уже выиграл первый трофей — PGL Wallachia Season 9.