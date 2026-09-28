Вышел тизер мультфильма «Фиксики и инопланетяне»

Мультфильм «Фиксики и инопланетяне» обзавёлся первым тизером. Его опубликовала компания «Вольга», которая выступит прокатчиком картины в кинотеатрах.

Тизер мультфильма «Фиксики и инопланетяне»

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат «Вольге».

По сюжету мультфильма отважная инопланетянка Юна отправляется на Землю в надежде спасти свою родную планету от неминуемой катастрофы. Оказавшись среди людей, она знакомится с фиксиками Ноликом и Симкой, которые предлагают ей обратиться за помощью к лучшим учёным мира в эфире телепередачи папы ДимДимыча.

Полнометражное продолжение популярного анимационного сериала выпустят российских кинотеатрах 12 августа 2027 года.