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Вышел тизер мультфильма «Фиксики и инопланетяне»

Вышел тизер мультфильма «Фиксики и инопланетяне»
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Мультфильм «Фиксики и инопланетяне» обзавёлся первым тизером. Его опубликовала компания «Вольга», которая выступит прокатчиком картины в кинотеатрах.

Тизер мультфильма «Фиксики и инопланетяне»

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат «Вольге».

По сюжету мультфильма отважная инопланетянка Юна отправляется на Землю в надежде спасти свою родную планету от неминуемой катастрофы. Оказавшись среди людей, она знакомится с фиксиками Ноликом и Симкой, которые предлагают ей обратиться за помощью к лучшим учёным мира в эфире телепередачи папы ДимДимыча.

Полнометражное продолжение популярного анимационного сериала выпустят российских кинотеатрах 12 августа 2027 года.

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