Тизер второй половины третьего сезона «Реинкарнации безработного» — выход в 2027 году

Студия Toho Animation представила тизер второй половины третьего сезона аниме «Реинкарнация безработного». В короткой ролике напомнили зрителям, что продолжение выйдет в 2027 году , точную дату авторы назовут позже.

Видео доступно на YouTube-канале Toho Animation. Права на видео принадлежат Toho Animation.

«Реинкарнация безработного» рассказывает о 34-летнем безработном мужчине, который спасает группу подростков от смерти, но сам погибает. Он перерождается в волшебном мире под именем Рудеус Грейрат. Новые родители считают его гением, ведь он сохранил знания из предыдущей жизни. Герой начинает учиться у могущественных воинов искусству боя, но остаётся романтиком — мечтает только лишь об отношениях с девушкой.

Третий сезон разделён на две части — премьера второй состоится в 2027 году. В следующую арку войдёт 13 эпизодов, которые будут выходить еженедельно по воскресеньям.