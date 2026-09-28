Тизер второй половины третьего сезона «Реинкарнации безработного» — выход в 2027 году

Студия Toho Animation представила тизер второй половины третьего сезона аниме «Реинкарнация безработного». В короткой ролике напомнили зрителям, что продолжение выйдет в 2027 году, точную дату авторы назовут позже.
Видео доступно на YouTube-канале Toho Animation. Права на видео принадлежат Toho Animation.
«Реинкарнация безработного» рассказывает о 34-летнем безработном мужчине, который спасает группу подростков от смерти, но сам погибает. Он перерождается в волшебном мире под именем Рудеус Грейрат. Новые родители считают его гением, ведь он сохранил знания из предыдущей жизни. Герой начинает учиться у могущественных воинов искусству боя, но остаётся романтиком — мечтает только лишь об отношениях с девушкой.
Третий сезон разделён на две части — премьера второй состоится в 2027 году. В следующую арку войдёт 13 эпизодов, которые будут выходить еженедельно по воскресеньям.