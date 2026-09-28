В Dark Souls 2 добавили кооператив — спустя 12 лет после релиза

Энтузиаст под ником Yui представил свою новую модификацию — Seamless Co-op для Dark Souls 2. Вместе с ней в культовом экшене появился полноценный кооператив на ПК — геймеры могут пройти игру от начала до конца вплоть до шестерых человек на сервере.

Мод работает как для обычной Dark Souls 2, так и для расширенной версии Dark Souls 2: Scholar of the First Sin. Для запуска достаточно скачать саму модификацию и выставить пароль в файле ds2sc_settings.ini — он должен совпадать с паролями других игроков. После этого хост создаёт лобби с помощью нового предмета в инвентаре, а другие геймеры должны применить его для соединения с общим сервером.

По традиции других модов Seamless Co-op от Yui, расширение работает на базе серверов Steam и позволяет изучать мир Dark Souls 2 без каких-либо переподключений, свойственных встроенному в игру кооперативу. Геймерам доступен абсолютно весь контент бесшовно — с отдельными наградами за победу над боссами, собственным лутом и другими особенностями одиночного прохождения.

Сейчас в дебютной версии мода присутствуют баги, о чём пользователи сообщают на Nexus Mods. Разработчик модификации продолжает работу над расширением и планирует довести его до полностью играбельного формата в духе аналогичных модов для Dark Souls 1, Dark Souls 3, Elden Ring и Sekiro: Shadows Die Twice.