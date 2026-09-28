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Тизер восьмого эпизода сериала «Фонари» от HBO — финал выйдет 5 октября

Тизер восьмого эпизода сериала «Фонари» от HBO — финал выйдет 5 октября
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Компания HBO представила тизер восьмой серии сериала «Фонари». Финальный эпизод супергеройского шоу выйдет уже 5 октября.

Видео доступно на YouTube-канале TV Promos. Права на видео принадлежат HBO.

Сериал рассказывает о двух супергероях из корпуса Зелёных фонарей во вселенной DC, расследующих убийство в США. Действие сериала развернётся в двух временных линиях, а сам проект по духу напоминает первый сезон культового «Настоящего детектива».

Главные роли в «Фонарях» исполнили Кайл Чендлер («Волк с Уолл-стрит»), Аарон Пьер («Гений») и Нэйтан Филлион («Супермен»). Производством сериала занимаются знаковые для индустрии люди: Том Кинг (сценарист комиксов DC), Крис Манди («Озарк») и Дэймон Линделоф («Хранители», «Остаться в живых», «Оставленные»).

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