15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Трейлер фильма «Отель «У погибшего альпиниста» по повести Стругацких — выход 28 января

Трейлер фильма «Отель «У погибшего альпиниста» по повести Стругацких — выход 28 января
Комментарии

«Кинопоиск» представил дебютный трейлер фильма «Отель «У погибшего альпиниста».Фантастическая картина выйдет в российском прокате 28 января 2027 года.

Видео доступно во VK-канале «Кинопоиск». Права на видео принадлежат «Марс Медиа».

Фильм представляет собой новую экранизацию фантастического детектива братьев Стругацких. По сюжету, инспектор Петер Глебски, получив анонимное письмо о готовящемся убийстве, приезжает в горный отель.

Главные роли в ленте исполнили Евгений Цыганов («Брестская крепость»), Сергей Маковецкий («Евгений Онегин»), Александр Балуев («Благословите женщину»), Светлана Ходченкова («Яга на нашу голову») и другие актёры. Режиссёром картины выступает Александр Домогаров-младший — автор фильма «Пальма».

Материалы по теме
Захват человека в прямом эфире радио: каким получился триллер «Американский заложник»
Захват человека в прямом эфире радио: каким получился триллер «Американский заложник»