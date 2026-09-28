Чемпион The International Nisha ушёл в инактив из Team Liquid по Dota 2

Team Liquid объявила об уходе мидера Михала Nisha Янковского в инактив. Польский игрок берёт перерыв в профессиональной карьере на неопределённый срок.

Nisha — один из немногих игроков в истории Dota 2, добившихся успеха на обеих ключевых позициях — керри и мидлейне. Несмотря на множество побед на тир-1 турнирах в составах Team Secret и Team Liquid, триумф на The International состоялся только в 2024 году. Янковский выступал за Liquid с 2022 года.

За время в составе организации Nisha выиграл The International 2024, дважды победил на PGL Wallachia (Season 3 и 4), взял BLAST Slam VI и 1win Essence II. Также команда неоднократно занимала призовые места на крупнейших турнирах, включая финал Riyadh Masters 2023. На The International 2026 Liquid заняла пятое-шестое место, проиграв Team Spirit.

После ухода Nisha единственным оставшимся участником чемпионского состава TI 2024 в Liquid будет Михаэль miCKe Ву. Ранее стало известно, что оффлейнер Самуэль boxi Свон также покидает команду. Профессиональная карьера Янковского началась в 2015 году — за 11 лет он заработал свыше $ 4 млн призовых.