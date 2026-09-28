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Постер комедийного сериала «Мой папа — мэр». Премьера осенью

Постер комедийного сериала «Мой папа — мэр». Премьера осенью
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Кинокомпания Fresh Heads Production и онлайн-кинотеатр Premier представили дебютный постер сериала «Мой папа – мэр». Шоу выйдет на стриминге уже этой осенью, точную дату выхода авторы назовут позже.

Фото: Premier

Сюжет проекта расскажет историю амбициозного чиновника, который мечтает стать мэром провинциального города. Однажды его карьера рушится после скандала: его снимают с выборов, увольняют и исключают из партии. В отчаянии он случайно сбивает 12-летнюю Варю – дерзкую воспитанницу детского дома. Девочка уцелела и начинает шантажировать его: она требует помочь ей найти бабушку, а взамен играет роль «идеальной дочери» в его публичной кампании.

Режиссёром сериала выступил Олег Кириченко, для него это дебютная работа. Главные роли в проекте сыграли Роман Маякин («Сергий против нечисти»), Арина Савостьянова («Ландыши»), Дарья Урсуляк («Ваша честь») и другие актёры.

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