Мультфильм «Остров забвения» от авторов «Кота в сапогах 2» стартовал с провальных $ 20 млн

По итогам дебютных выходных сборы мультфильма «Остров забвения» достигли отметки в $ 20 млн. Картина стартовала лишь с пятой строчки в американских чартах, уступив другим новинкам недели: перевыпуску «Мстителей: Финал», «Сердцу зверя» с Брэдом Питтом и другим лентам.

Таким образом, картина показала один из слабейших запусков в истории студии Dreamworks. Лента от авторов «Кота в сапогах 2» уже вряд ли сможет окупиться — её бюджет составил $ 80 млн. Фильму не помогают даже восторженные отзывы от критиков и первых зрителей, которые называют её отличным приключением для всей семьи.

«Остров забвения» рассказывает о двух подругах, которые попадают на волшебный остров. Вскоре выясняется, что вернуться домой они смогут, только если забудут друг про друга. Главные роли в мультфильме озвучили Дэйв Франко («Иллюзия обмана»), Дженни Слейт («Одарённая»), Мэнни Хасинто («Топ Ган: Мэверик») и другие актёры.