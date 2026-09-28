Вышел 1180-й эпизод аниме «Ван Пис» — шоу продолжится в 2027 году

27 сентября состоялась премьера 1180-го эпизода аниме «Ван Пис». Студия Toei Animation объявила о том, что серия стала финальной в 2026 году — продолжение выйдет в 2027-м. Авторы также представили арт с главными героями саги.

Фото: Toei Animation

Таким образом, создатели культового аниме взяли ещё одну паузу — ранее шоу уже уходило на перерыв в декабре 2025 года и вернулось в апреле. С тех пор вышло 24 эпизода продолжения, которые выпускали еженедельно по понедельникам.

«Ван Пис» рассказывает о приключениях пиратской команды «Пираты Соломенной шляпы» во главе с капитаном Манки Д. Луффи. Лента стартовала в 1999 году и продолжает пользоваться большой популярностью по всему миру. По мотивам аниме уже сняли сериал с живыми актёрами от Netflix, а в феврале нас ждёт ремейк с основными событиями проекта.