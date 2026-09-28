Honor представила смартфоны Magic 9 и 9 Pro Max с батареей от 8000 мАч и камерой 200 Мп

Производитель электроники Honor провёл презентацию новых моделей своего флагманского смартфона Magic 9. Всего в линейке будет две вариации — стандартная Honor Magic 9 и улучшенная Honor 9 Pro Max.

Базовая модель будет работать на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 и оснащена аккумулятором с объёмом 8000 мАч, а также двумя камерами на 200 Мп (основная плюс вторая с 3,5х зумом).

Pro Max получит новейший флагманский чип Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и батарею на 8800 мАч. От обычного Magic 9 её также будут отличать более крупные сенсоры камер, система распознавания лица и поддержка нового стандарта Bluetooth 6.3.