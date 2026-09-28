Начались съёмки комедии «Новый Свет» про поездку через всю Россию

Кинокомпании «Клёва Фильм», Vesta и «Наше кино» объявили о старте производства фильма «Новый Свет». Съёмки авантюрной комедии займут несколько месяцев, после чего лента выйдет в кинотеатрах.

Будущий фильм расскажет историю пожилой пары, которая сбегает из престижного пансионата и отправляется через всю страну навстречу своим давним мечтам. Тем временем их взрослым детям предстоит пуститься в погоню за беглецами, а заодно вспомнить, каково это – снова почувствовать себя детьми.

Главные роли в фильме сыграют Ольга Хохлова («Домовёнок Кузя»), Николай Добрынин («Дед Фомич»), Алина Ланина («Отчий берег»), Максим Лагашкин («Аритмия»), Ян Цапник («Одиночка») и другие актёры. Режиссёром выступит Андрей Пантелеев («Колбаса»).