В Сети сравнили ремастер «Ведьмака 3» с оригиналом — мнения разделились

Игровые блогеры начали публиковать сравнительные видеоролики и скриншоты ремастер-версии «Ведьмака 3» и оригинальной игры. Релиз обновлённой вариации культовой RPG состоится завтра, 29 сентября в 13:00 мск.

Отмечается, что в ремастере улучшилось освещение, детализация и дальность прорисовки, а за счёт новых текстур картинка стала выглядеть чуть эффектнее. Геральт стал чуть отзывчивее в сражениях, также были улучшены интерфейс и перемещение.

При этом в некоторых моментах FPS серьёзно проседает: пока одни игроки остались довольны ремастером, другие всё ещё считают старую версию более удачной. Самостоятельно сравнить оба варианта можно на скриншотах ниже.

Фото: CD Projekt RED

Фото: CD Projekt RED

Фото: CD Projekt RED

Фото: CD Projekt RED