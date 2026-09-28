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Фрагмент фильма «Особый пациент» про пластического хирурга — премьера 1 октября

Фрагмент фильма «Особый пациент» про пластического хирурга — премьера 1 октября
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Кинокомпания «Каро Премьер» опубликовала эксклюзивный фрагмент из драматического триллера «Особый пациент». Фильм начнут показывать в российских кинотеатрах 1 октября.

Лента рассказывает историю блестящего хирурга, который всегда ставит на первое место личные амбиции: в ролике зритель впервые знакомится с характером врача. Далее по сюжету герою предстоит взяться за сложнейший случай, который может навсегда изменить его картину мира.

Видео доступно в группе «Каро Премьер» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат «Каро Премьер».

Главную роль сыграл Владислав Абашин («Овчарка», «Почтарь»), также в «Особом пациенте» снялись Ольга Смирнова, Анастасия Микульчина, Артём Волобуев, Сергей Горобченко и другие.

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Трейлер фильма «Особый пациент» про пластического хирурга — премьера 1 октября