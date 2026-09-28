Сборы триллера «Вышка 2» превысили 100 млн рублей

28 сентября сборы фильма «Вышка 2» достигли отметки в 100 млн рублей. Триллер о страхе высоты занимает лидирующие строчки в чартах России вместе с фантастической лентой «Девятая планета» с Юрой Борисовым.

Фото: ЕАИС

«Вышка 2» рассказывает о Джакс Хантер, которая решает устроить прогулку по доскам на горе Кван в Таиланде. Вместе со своей подругой она отправляется в путешествие. После внезапного камнепада девушки оказываются в ловушке на хрупкой доске — на высоте около 900 метров.

Мировая премьера ленты состоялась ещё 4 сентября, а до России фильм добрался 24-го числа. Общие сборы триллера тем временем превысили $ 13 млн — до результата первой части осталось около $ 5 млн.