15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Новые скриншоты игры God of War Laufey про жену Кратоса — предзаказы откроют 29 сентября

Новые скриншоты игры God of War Laufey про жену Кратоса — предзаказы откроют 29 сентября
Комментарии

Компания Sony сообщила, что предзаказы God of War Laufey будут открыты уже завтра, 29 сентября. Сама игра выйдет 16 февраля 2027 года.

Стоимость игры пока не раскрывают. За покупку расширенного издания геймеры получат скины на оружие, игровые ресурсы, цифровой артбук и саундтрек.

Также создатели God of War Laufey опубликовали два новых скриншота и рассказали о новом оружии — зачарованном луке, который позволит комбинировать ближние и дальние атаки.

Фото: Sony

Фото: Sony

Фото: Sony

Предстоящая игра выступит продолжением и одновременно спин-оффом God of War 2018 года. Сюжет игры посвящён Фэй, второй жене Кратоса и матери Атрея, которая после своей земной смерти оказывается в совершенно другом мире и пытается оттуда выбраться.

Материалы по теме
God of War: Laufey про жену Кратоса выйдет 16 февраля 2027 года
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android