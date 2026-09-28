Новые скриншоты игры God of War Laufey про жену Кратоса — предзаказы откроют 29 сентября

Компания Sony сообщила, что предзаказы God of War Laufey будут открыты уже завтра, 29 сентября. Сама игра выйдет 16 февраля 2027 года.

Стоимость игры пока не раскрывают. За покупку расширенного издания геймеры получат скины на оружие, игровые ресурсы, цифровой артбук и саундтрек.

Также создатели God of War Laufey опубликовали два новых скриншота и рассказали о новом оружии — зачарованном луке, который позволит комбинировать ближние и дальние атаки.

Фото: Sony

Фото: Sony

Фото: Sony

Предстоящая игра выступит продолжением и одновременно спин-оффом God of War 2018 года. Сюжет игры посвящён Фэй, второй жене Кратоса и матери Атрея, которая после своей земной смерти оказывается в совершенно другом мире и пытается оттуда выбраться.