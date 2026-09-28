«Я не знаю свой адрес, но теперь могу с этим жить»: глава NVIDIA выступил в защиту ИИ

Глава NVIDIA Дженсен Хуанг считает, что люди преувеличивают проблему потери навыков на фоне развития искуственного интеллекта.

В интервью The New York Times топ-менеджер прокомментировал исследование о том, что школьники стали быстрее делать домашние задания с помощью нейросетей, но потом проваливают экзамены из-за недостатка знаний.

Люди начинают забывать таблицу умножения. Или как извлекать квадратный корень. Имеет ли это значение? Не думаю. Есть куча навыков, которые не имеют никакого значения.

В качестве примера Хуанг привёл себя: он забыл такие вещи, как домашний адрес и номер телефона, но считает эти знания просто неактуальными в современном обществе.

Я, например, не знаю свой адрес. Моя жена Лори подтвердит. Несколько лет назад мне пришлось заправлять машину — им понадобился мой индекс, и я запаниковал. Я его не знал. Я не знаю свой адрес, не знаю номер телефона — но теперь могу с этим жить.