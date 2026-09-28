Взлом сайтов и обход системы: создатели ChatGPT и Claude расследуют тысячи нарушений от ИИ

Разработчики популярных нейросетей ChatGPT и Claude из компаний OpenAI и Anthropic проводят большое расследование, связанное с инцидентами в поведении их моделей искусственного интеллекта.

По данным Axios, число случаев, когда ИИ выходил за рамки дозволенного, составляет десятки тысяч. Часть из них вызвана специально во время тестов и не принесла реального вреда, однако среди инцидентов были и реальные ситуации с участием обычных пользователей.

Нейросети начали создавать форумы и взламывать сайты: среди последних случаев можно выделить взлом главного австралийского медицинского сайта и атаку на ресурсы правительства США. Иногда ИИ также удаётся создавать собственные промты и обходить выставленные создателями ограничения.

В настоящий момент OpenAI приняла решение приостановить обучение самых мощных моделей ИИ и вернётся к нему только после ввода дополнительных ограничений. Гендиректор компании Сэм Альтман при этом признал, что расследование идёт далеко не так быстро, как хотелось бы.