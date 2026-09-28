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Чем ремастер Ведьмака 3 будет отличаться от оригинала — полный список изменений

Авторы «Ведьмака 3» представили полный список изменений ремастер-версии
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Студия CD Projekt RED опубликовала полный список изменений в ремастере «Ведьмака 3» по сравнению с оригинальной игрой. Апдейты коснулись как игрового процесса, так и графической части.

Вот только главные изменения, которые станут доступны игрокам с 29 сентября:

  • графика: улучшены тени и освещение, визуальные эффекты, трассировка лучей, отрисовка ландшафта и другие детали;
  • игровой процесс: улучшена система навыков, изменён баланс древа навыков, улучшены движения Плотвы и анимации Геральта;
  • интерфейс: переработаны экраны навыков и медитации, добавлены лента добычи и её более удобный сбор, появилась возможность скрывать трупы с экрана (чтобы не захламлять картинку);
  • фоторежим: значительно улучшен и доработан, появились новые функции;
  • специальные возможности: добавлен формат «Баллада барда» для снижения когнитивной нагрузки, отключающий некоторые функции.

Кроме того, были исправлены некоторые ошибки на ПК и Nintendo Switch 2. Полный список изменений доступен на русском на официальном сайте игры.

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