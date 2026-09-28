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PARIVISION сохранила состав по Dota 2 — команда заняла второе место на The International

PARIVISION сохранила состав по Dota 2 — команда заняла второе место на The International
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Киберспортивный клуб PARIVISION сообщил, что проведёт сезон 2026/2027 по Dota 2 без изменений в составе.

Решение прокомментировал CEO организации Андрей Квасневский:

Решение продолжить играть вместе в том же составе было принято быстро. Знаем, что ещё можем многое дать друг другу. [...] Впереди новый сезон и новые цели. Мы верим в этих игроков, в этого тренера и в эту структуру.

При этом керри команды Алан Satanic Галлямов переходит в PARIVISION из Team Spirit: ранее игрок выступал за клуб на правах аренды.

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Состав PARIVISION по Dota 2:

  • Алан Satanic Галлямов;
  • Владимир No[o]ne- Миненко;
  • Евгений Noticed Игнатенко;
  • Эдгар 9Class Налтакян;
  • Андрей Dukalis Куропаткин;
  • Клемент Puppey Иванов (главный тренер).

В прошлом сезоне состав PARIVISION по Dota 2 выиграл DreamLeague Season 29 и Esports World Cup 2026, а в августе дошёл до гранд-финала The International 2026.

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