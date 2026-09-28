PARIVISION сохранила состав по Dota 2 — команда заняла второе место на The International
Киберспортивный клуб PARIVISION сообщил, что проведёт сезон 2026/2027 по Dota 2 без изменений в составе.
Решение прокомментировал CEO организации Андрей Квасневский:
Решение продолжить играть вместе в том же составе было принято быстро. Знаем, что ещё можем многое дать друг другу. [...] Впереди новый сезон и новые цели. Мы верим в этих игроков, в этого тренера и в эту структуру.
При этом керри команды Алан Satanic Галлямов переходит в PARIVISION из Team Spirit: ранее игрок выступал за клуб на правах аренды.
Материалы по теме
Состав PARIVISION по Dota 2:
- Алан Satanic Галлямов;
- Владимир No[o]ne- Миненко;
- Евгений Noticed Игнатенко;
- Эдгар 9Class Налтакян;
- Андрей Dukalis Куропаткин;
- Клемент Puppey Иванов (главный тренер).
В прошлом сезоне состав PARIVISION по Dota 2 выиграл DreamLeague Season 29 и Esports World Cup 2026, а в августе дошёл до гранд-финала The International 2026.
Комментарии