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«Подписать его было ключевым приоритетом»: Satanic перешёл из Team Spirit в PARIVISION

«Подписать его было ключевым приоритетом»: Satanic перешёл из Team Spirit в PARIVISION
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18-летний российский керри Алан Satanic Галлямов окончательно перешёл в PARIVISION. Ранее он выступал за клуб на правах аренды.

За время в аренде он стал неотъемлемой частью команды, поэтому подписать его на постоянной основе было для нас ключевым приоритетом. Спасибо Team Spirit за конструктивное сотрудничество и успешно завершённую сделку.

Сатаник выступал за Team Spirit вместо Ильи Yatoro Мулярчука в начале сезона-2024/2025, после чего был переведён в запас. В январе 2025 года его арендовала PARIVISION — вместе с новым клубом Алан занял второе место на The International 2026 и стал чемпионом Esports World Cup 2026.

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