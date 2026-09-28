«Подписать его было ключевым приоритетом»: Satanic перешёл из Team Spirit в PARIVISION

18-летний российский керри Алан Satanic Галлямов окончательно перешёл в PARIVISION. Ранее он выступал за клуб на правах аренды.

За время в аренде он стал неотъемлемой частью команды, поэтому подписать его на постоянной основе было для нас ключевым приоритетом. Спасибо Team Spirit за конструктивное сотрудничество и успешно завершённую сделку.

Сатаник выступал за Team Spirit вместо Ильи Yatoro Мулярчука в начале сезона-2024/2025, после чего был переведён в запас. В январе 2025 года его арендовала PARIVISION — вместе с новым клубом Алан занял второе место на The International 2026 и стал чемпионом Esports World Cup 2026.