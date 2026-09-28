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iPhone 18 Pro и Pro Max зависают, если закрыть лицо рукой — владельцы жалуются на ошибки

iPhone 18 Pro и Pro Max зависают, если закрыть лицо рукой — владельцы жалуются на ошибки
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Пользователи iPhone 18 Pro и Pro Max массово жалуются на первые проблемы при использовании смартфона: во время использования Face ID устройство может зависнуть и начать перезагрузку.

Как выяснилось, ошибку можно вызвать специально: для этого достаточно закрыть лицо рукой перед тем, как разблокировать телефон по Face ID. Хотя ошибка кажется программной, старые iPhone она не затрагивает. В данный момент Apple уже работает над решением проблемы: вероятно, вскоре выйдет специальное обновление.

Ранее блогер проверил iPhone 18 Pro на прочность с помощью ножа и зажигалки, а также попытался согнуть устройство.

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