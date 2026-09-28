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Вышел трейлер драмы «Эльсинор» с Эндрю Скоттом и Оливией Колман — премьера 20 ноября

Вышел трейлер драмы «Эльсинор» с Эндрю Скоттом и Оливией Колман — премьера 20 ноября
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Создатели драматического фильма «Эльсинор» (Elsinore) представили трейлер картины — её премьера в зарубежных кинотеатрах состоится уже 20 ноября.

Сюжет ленты расскажет об актёре, который готовится к роли Гамлета в Королевском Национальном театре. Ситуация осложняется тем, что одновременно с премьерой герой приближается к собственной смерти из-за тяжёлой болезни. В основу сюжета легла реальная история Иэна Чарлсона в 1990 году.

Видео доступно на YouTube и во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Focus Features.

Главные роли в фильме исполнили Эндрю Скотт («Шерлок», «Дрянь», «Мы всем чужие») и Оливия Колман («Отец», «Фаворитка»). Режиссёром выступил Саймон Стоун.

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