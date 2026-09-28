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Хью Лори из «Доктора Хауса» сыграет в сериале «Суд над Луизой Вудворд» от Netflix

Звезда «Доктора Хауса» Хью Лори сыграет в сериале Netflix о резонансном деле Луизы Вудвард
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Актёр Хью Лори, известный благодаря своей роли в сериале «Доктор Хаус», примет участие в съёмках мини-сериала «Суд над Луизой Вудворд» от Netflix.

Проект расскажет о реальной истории 18-летней домработницы из Великобритании, которую обвинили в смерти восьмилетнего ребёнка. Врачи предполагали, что мальчик получил травмы головы из-за удара, в то время как защита выявила несостыковки и указывала на другой характер вреда.

Лори сыграет роль верховного судьи Массачусетса Хиллера Б. Зобеля, который председательствовал по этому делу. Также в проекте появятся Джоэнн Фрогатт, Меган Фэйхи, Сагар Радиа и Хлоя Севиньи.

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