Компания CD Projekt RED представила подробные системные требования ремастера «Ведьмака 3». Так, для запуска новинки потребуется ПК с процессором не слабее Intel Core i5-8400 и видеокартой уровня GeForce GTX 1660.
Для комфортной игры потребуется сборка с Intel Core i7 8700K и RTX 2060 Super с 16 ГБ оперативной памяти. Что касается трассировки лучей, то для неё понадобится компьютер с Intel Core i7-11700K и RTX 2060 Super, а с максимальной графикой и трассировкой пути в 4К необходимы Intel Core i9-13900K и GeForce RTX 5080.
Минимальные требования ремастера «Ведьмака 3» (1080p/30FPS, низкие настройки графики)
- ОС: Windows 11
- Процессор: AMD Ryzen 5 2600 или Intel Core i5-8400
- Видеокарта: AMD Radeon RX 5500 XT или NVIDIA GeForce GTX 1660
- Оперативная память: 12 ГБ
- Место на диске: 60 ГБ SSD.
Рекомендуемые требования ремастера «Ведьмака 3» (1080p, высокие настройки графики)
- ОС: Windows 11
- Процессор: AMD Ryzen 5 3600x или Intel Core i7-8700K
- Видеокарта: AMD Radeon RX 6600 XT или NVIDIA GeForce RTX 2060 Super
- Оперативная память: 16 ГБ
- Место на диске: 60 ГБ SSD.
Рекомендуемые требования ремастера «Ведьмака 3» (1440p, ультранастройки графики)
- ОС: Windows 11
- Процессор: Intel Core i7-13700K или AMD Ryzen 7 7700X
- Видеокарта: GeForce RTX 3070 Ti, Radeon RX 6800 XT или Intel Arc B580 (с учётом XeSS)
- Оперативная память: 24 ГБ
- Место на диске: 60 ГБ SSD.
Фото: CD Projekt RED
Рекомендуемые требования ремастера «Ведьмака 3» с трассировкой лучей (1440p и апскейлерами)
- ОС: Windows 11
- Процессор: Intel Core i7-13700K или AMD Ryzen 7 7700X
- Видеокарта: GeForce RTX 4080 или Radeon RX 9070 XT
- Оперативная память: 24 ГБ
- Место на диске: 60 ГБ SSD.
Рекомендуемые требования ремастера «Ведьмака 3» с трассировкой пути и генерацией кадров
- ОС: Windows 11
- Процессор: Intel Core i9-13900K или AMD Ryzen 7 9800X3D
- Видеокарта: GeForce RTX 5080
- Оперативная память: 24 ГБ
- Место на диске: 60 ГБ SSD.
«Ведьмак 3: Обновлённая версия» выйдет 29 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Switch 2. Ремастер будет бесплатным для всех владельцев оригинальной игры.