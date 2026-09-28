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Сериал Король Талсы, 4-й сезон (2026) — дата выхода, когда выйдет, сюжет, трейлер онлайн, актёры

Трейлер четвёртого сезона «Короля Талсы» с Сильвестром Сталлоне — старт 16 октября
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Стриминговый сервис Paramount+ представил большой трейлер четвёртого сезона «Короля Талсы» с Сильвестром Сталлоне. Продолжение криминального сериала стартует 16 октября, в него войдёт 10 эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount+. Права на видео принадлежат Paramount.

«Король Талсы» рассказывает о капо мафии Нью-Йорка, недавно вышедшем на свободу после 25 лет в тюрьме. Босс мафии направляет его в Талсу, штат Оклахома, чтобы распустить там криминальную сеть. В продолжении главный герой попытается защитить свою криминальную империю от других криминальных авторитетов города.

Главного героя в шоу играет Сильвестр Сталлоне («Рокки»). Шоураннером вновь выступает Теренс Уинтер.

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