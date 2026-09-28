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Сериал «Джек Ричер» продлили на шестой сезон — ещё до выхода пятого

Сериал «Джек Ричер» продлили на шестой сезон — ещё до выхода пятого
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Компания Amazon объявила о продлении сериала «Джек Ричер» на шестой сезон. Детективный боевик официально получит продолжение ещё до выхода пятого сезона, который прямо сейчас снимают в США.

В Amazon подтвердили, что сериал остаётся одним из важнейших проектов Prime Video, который собирает вокруг себя большую аудиторию. Четвёртый сезон шоу вошёл в топ-5 самых популярных сериалов компании, собрав около 66 млн просмотров за месяц после запуска.

«Джек Ричер» — один из флагманских сериалов Amazon. Шоу рассказывает о жизни бывшего спецагента, который решает вопросы с помощью своей смекалки, высокого интеллекта и невероятной физической силы. Проект запустили в 2022 году, с тех пор авторы выпустили четыре сезона и спин-офф про подругу главного героя «Нили».

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