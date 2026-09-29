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Ремастер «Ведьмака 3» вышел на ПК и консолях

Ремастер «Ведьмака 3» вышел на ПК и консолях
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29 сентября состоялся релиз игры «Ведьмак 3: Обновлённая версия» — полноценного ремастера культовой RPG от студии CD Projekt RED. Переиздание уже доступно всем владельцам игры полностью бесплатно на ПК, PS5 и Xbox Series в формате патча. Проект также добрался до консоли Switch 2 в виде отдельного проекта.

Видео доступно на YouTube-канале Witcher. Права на видео принадлежат CD Projekt RED.

«Ведьмак 3: Обновлённая версия» — ремастер культовой игры «Ведьмак 3: Дикая Охота». Вместе с ним в проекте заметно улучшили графику, доработали боевую систему и механики передвижения, обновили прокачку Геральта, добавили новые приёмы монстрам, ввели опции доступности, исправили некоторые баги и внесли другие изменения. Кроме того, дополнения «Каменные сердца» и «Кровь и вино» входят в основную версию игры.

Выход ремастера для «Ведьмака 3» станет основой для дополнения «Баллады прошлого», которое выйдет в 2027 году на всех актуальных платформах.

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