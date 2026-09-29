Авторы Valorant не будут ограничивать число агентов и готовят нёрф Neon

Разработчики Valorant ответили на вопросы сообщества о будущем тактического шутера. Комментарии коснулись системы выбора карт, лимита героев и баланса персонажей.

Директор игры под ником swagger сообщил, что Riot рассматривает варианты расширения возможностей игроков при выборе карт в рейтинговых матчах. Однако введение системы банов пока не планируется, так как студия нацелена на сохранение разнообразия мап-пула, что важно для киберспортивной дисциплины.

Компания также не собирается устанавливать лимит на общее количество агентов. Новые персонажи будут добавляться до тех пор, пока они привносят уникальные механики без ущерба для тактической составляющей. Параллельно команда планирует чаще проводить масштабные реворки и крупные изменения баланса старых героев.

Геймдизайнер Penguin рассказал о грядущем ослаблении Neon. По внутренним метрикам агент показывает избыточную эффективность и вызывает «фрустрацию» у игроков. Разработчики намерены изменить паттерны геймплея персонажа, а не просто снизить цифровые показатели. При этом Deadlock не получит баффов, так как её статистика, особенно в защите, находится в пределах нормы.