Расписание пятого дня Champions 2026 по Valorant

Сегодня, 29 сентября, продолжается групповой этап чемпионата мира по Valorant в Шанхае.

В этот день зрителей ждёт два матча группы C и группы D, которые пройдут в формате best-of-3 (до двух побед). Победители пройдут в плей-офф, в то время как проигравшие упадут на решающий матч в группе.

Расписание Valorant Champions 2026 на вторник, 29 сентября:

12:00. G2 Esports (Германия) — Paper Rex (Сингапур);

15:00. Karmine Corp (Франция) — NRG (США).

Valorant Champions 2026 проходит с 24 сентября по 18 октября в Шанхае, Китай. 16 лучших команд мира сражаются за чемпионство и призовой фонд в размере $ 2,25 млн.