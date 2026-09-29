Вышел постер драмы «Любовь моя» с Хавьером Бардемом в одной из главных ролей

Кинокомпания A-ONE представила локализованный постер фильма «Любовь моя» с Хавьером Бардемом в одной из главных ролей. На нём можно увидеть его персонажа и героиню актрисы Виктории Луэнго.

Локализованный постер фильма «Любовь моя»

Фото: A-ONE

Эстебан Мартинес снимает новый фильм, романтическую колониальную драму «Пустыня» в 1930-е годы в армейском форте посреди Сахары, и приглашает на главную женскую роль свою дочь Эмилию, с которой не общался около 13 лет. Для отца это шанс сблизиться и помочь её актёрской карьере, но совместная работа вскрывает старые обиды и болезненные воспоминания.

В российском прокате с 15 октября.