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Marvel и Sony готовят перевыпуск «Человека-паука: Новый день» с новыми сценами

Marvel и Sony готовят перевыпуск «Человека-паука: Новый день» с новыми сценами
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Журналисты Deadline сообщили, что Marvel и Sony хотят перевыпустить фильм «Человек-паук: Новый день» и включить в него новые сцены, которых не было в оригинальной картине.

Подробностей о всех новых сценах нет, но известно, что в перевыпущенную ленту добавят сцену с актрисой Розарио Доусон и её героиней, Клэр Темпл. Впервые она появилась в сериале «Сорвиголова» от Netflix, а потом также мелькала в «Джессике Джонс», «Люке Кейдже» и «Защитниках».

Ожидаются и другие сюрпризы в виде появление неожиданных персонажей. О чём конкретно речь, впрочем, пока что нигде не раскрыли. Раскроют ли, тоже пока вопрос открытый.

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