Братья Руссо хотели бы снять фильм о Капитане Америка и возвращении Камней бесконечности

В интервью Энтони и Джо Руссо рассказали об идее фильма, которая у них есть. Режиссёры хотели бы снять картину о том, как Капитан Америка после событий «Мстителей: Финал» возвращал все Камни бесконечности на свои места.

По словам Руссо, зрители бы увидели, как Капитан встречается с Красным черепом на Вормире, чтобы отдать ему Камень Души. Режиссёры уверены, что зрители бы наверняка тоже хотели увидеть что-то подобное.

Концепция картины звучит отлично, но вряд ли фанаты когда-нибудь увидят что-то подобное. Увидеть Стива Роджерса можно будет уже в декабре, когда выйдет фильм «Мстители: Судный день» с Доктором Думом.