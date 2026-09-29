Фильм «Хитрый койот» вышел в онлайне
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Сегодня состоялась цифровая премьера фильма «Хитрый койот». Лента вышла в мировом прокате 28 августа, и вот спустя месяц она доступна для просмотра в онлайне.
«Хитрый койот» — гибрид игрового кино с живыми актёрами и анимацией. Главный герой — знаменитый Койот из мультфильмов о «Луни Тюнз». По сюжету он судится со злобной корпорацией «Акме», которая подсовывала ему неисправные инструменты для поимки знаменитого Дорожного бегуна.
Главные роли в картине исполнили Джон Сина («Миротворец»), Лана Кондор («Алита: Боевой ангел») и Уилл Форте («Небраска»). Режиссёром картины выступил Дэйв Грин — автор фильма «Черепашки-ниндзя 2» 2016 года.
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