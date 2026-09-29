15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Режиссёры фильма «Мстители: Судный день» прокомментировали появление Халка в сюжете

Режиссёры фильма «Мстители: Судный день» прокомментировали появление Халка в сюжете
Комментарии

Братья Руссо, снявшие фильм «Мстители: Судный день», рассказали, появится ли в картине Халк в исполнении Марка Руффало. Режиссёры не стали ни опровергать это, ни подтверждать.

Их слова основываются на одной из дополнительных сцен в расширенной версии ленты «Мстители: Финал». Так или иначе Брюс Бэннер задействован в истории с Доктором Думом, но, в каком именно виде, режиссёры пока скрывают.

Брюс Бэннер определённо задействован в сюжете, который вращается вокруг Дума.

Мировая премьера «Судного дня» состоится 18 декабря. Выйдет ли фильм в России в ближайшие дни после зарубежного старта проката, неизвестно.

Материалы по теме
Сборы фильма «Мстители: Финал» достигли $ 2,88 млрд — расширенная версия возглавила чарты
Комментарии