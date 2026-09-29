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Режиссёр «Хищник: Планета смерти» снимет для Disney картину в духе «Спящей красавицы»

Режиссёр «Хищник: Планета смерти» снимет для Disney картину в духе «Спящей красавицы»
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По данным Deadline, Дэн Трахтенберг, снявший в том числе фильм «Хищник: Планета смерти», займётся новой картиной для Disney. Лента будет вдохновлена «Спящей красавицей».

У проекта пока нет названия. Как говорят, он будет снят в совершенно новом ключе с присущим Трахтенбергу видением. Подробности сюжета держатся в секрете, но инсайдеры утверждают, что этот проект не связан с фильмами о Малефисенте с Анджелиной Джоли в главной роли.

Производство пока на ранних этапах. Трахтенберг тесно сотрудничает с Disney после того, как помог успешно перезапустить франшизу «Хищник» с выходом фильма «Добыча» в 2022 году.

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