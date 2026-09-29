Раскрыты названия трёх первых серий мультсериала «Аватар: Семь убежищ»

Paramount Pictures раскрыла названия трёх первых эпизодов мультсериала «Аватар: Семь убежищ». Первая серия называется On The Horizon, вторая — Into The Storm, а третья — The Order.

Новый постер мультсериала «Аватар: Семь убежищ» с названиями серий

Фото: Paramount Pictures

Действие проекта развернётся спустя примерно 255 лет после событий другого сериала по вселенной «Аватара» под названием «Легенда о Корре». Главным героем выступит юная девушка Пави, которая оказывается в постапокалиптическом городе Эллоре.

В «Семь убежищ» войдёт 26 эпизодов, 13 из которых будут выходить в течение октября. Дату премьеры второй половины сезона объявят позже.