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Флоренс Пью появилась в фильме «Человек-паук: Новый день» благодаря Тому Холланду

Флоренс Пью появилась в фильме «Человек-паук: Новый день» благодаря Тому Холланду
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Флоренс Нью в интервью на шоу Джимми Фэллона рассказала, что появилась в фильме «Человек-паук: Новый день» благодаря решению и желанию Тома Холланда.

Ещё год назад создатели обсуждали с Холландом, камео какого героя он бы хотел увидеть в «Новом дне». Ему предлагали Тора или другого могучего персонажа, который помог бы герою решить проблему с неизвестной угрозой в городе. Холланд отметил, что следует пригласить в картину Флоренс Пью, которая бы сыграла Елену Белову. Так и случилось.

Пью благодарна Тому и фанатам за возможность сняться в «Новом дне». Поклонники были в восторге от новости и всячески поддерживали такое камео.

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