Ahilles оценил трансфер Satanic из Team Spirit в PARIVISION в сумму до $ 1,2 млн

Аналитик Тимур Ahilles Кульмухамбетов оценил стоимость трансфера Алана Satanic Галлямова из Team Spirit в PARIVISION по Dota 2. По его мнению, сумма сделки составляет от $ 750 тыс. до $ 1,2 млн .

Кульмухамбетов считает, что переход Галлямова станет крупнейшим трансфером в истории дисциплины, а повторить его в будущем будет невозможно из-за общего спада финансирования в индустрии.

Сатаника продали эквивалентно одному тир-1,5 ростеру. Если уж бросаются словами о самом крупном трансфере в Доте, то цифра будет где-то такая. Таких трансферов больше никогда не будет в Доте. Тенденция спада денег в индустрии никуда не ушла. Поэтому Satanic войдёт в историю как самый дорогой игрок в мире.

PARIVISION объявила о выкупе контракта Галлямова 28 сентября. Ранее керри более полутора лет выступал за команду на правах аренды из Spirit. Менеджер BetBoom Team Лука Lukawa Насуашвили подтвердил, что сделка побила трансферный рекорд в Dota 2. Официальная сумма не раскрывается.